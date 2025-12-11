Professione e Mercato

Formazione avvocati 2026: le indicazioni del Cnf

Il Consiglio nazionale forense conferma l’esclusione dal conteggio del triennio formativo anche per il 2026. I crediti potranno essere conseguiti tutti a distanza

di Marina Crisafi

Pronte le indicazioni del CNF per la formazione continua degli avvocati nel 2026. Anche il prossimo anno sarà escluso dal conteggio del triennio formativo e i crediti potranno essere conseguiti interamente da remoto. Queste tra le principali novità indicate dal Consiglio Nazionale Forense nella delibera del 5 dicembre 2025.

Formazione continua avvocati 2026

Nel dettaglio, il Consiglio, prendendo ...

