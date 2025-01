Discriminazione indiretta se si applica l’ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile

Licenziamento - Licenziamento discriminatorio - Discriminazione indiretta - Lavoratore disabile - Periodo di comporto previsto per tutti i lavoratori - Applicazione al lavoratore disabile - Rischio di trattamenti discriminatori a danno di lavoratori portatori di handicap

L’applicazione dell’ordinario periodo di comporto previsto per i lavoratori non disabili ai lavoratori con disabilità costituisce discriminazione indiretta, in quanto non tiene conto dei rischi di maggiore morbilità dei...