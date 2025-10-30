DLA Piper e Russo De Rosa nell’acquisto da parte di Italian Windows Group S.r.l. (gruppo Mittel) di Sallustio S.r.l. per il tramite di Bel Molise S.r.l.

Anna Saraceno, Andrea de Panfilis

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Italian Windows Group S.r.l., holding del gruppo di Mittel S.p.A. nel settore serramenti, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Sallustio S.r.l., società di Termoli attiva nel settore della produzione e commercializzazione di persiane, porte e infissi interni e esterni. L’operazione è stata realizzata per il tramite di Bel Molise S.r.l., holding company nella quale i venditori - la famiglia Sallustio - hanno reinvestito attraverso Sallustio Invest S.r.l., mantenendo i propri ruoli di gestione operativa.

L’acquisizione rientra nel piano di espansione del Gruppo Mittel nel settore dei serramenti, con un impatto strategico determinante per lo sviluppo di sinergie industriali nel Centro-Sud Italia.

Il team di DLA Piper è stato guidato dalla Partner Anna Saraceno (in foto a sinistra) con il supporto dell’Avvocato Carmine Buonanno, per gli aspetti legali corporate e commercial. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dalla Partner Alessandra Garzya e dagli Avvocati Alessandro Recalcati e Giusy Stella.

Russo De Rosa Associati ha assistito i venditori per tutti gli aspetti legali, fiscali e di struttura dell’operazione con un team multidisciplinare formato dal partner Andrea de Panfilis (in foto a destra), affiancato dall’Avvocato Andrea Bertani, per la parte legale, e dal partner Leo De Rosa per la parte fiscale, anche a supporto del Dott. Carlo Tortolini, consulente storico della famiglia Sallustio.

L’advisor finanziario dei venditori è stato Scouting Capital Advisors, con un team composto da Giuseppe Sartorio, Andrea Isacchi e Federico Zanello.