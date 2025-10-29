Xenon, via all’OPA volontaria totalitaria concorrente su Eles, in campo, GPBL e Gitti and Partners

Vincenzo Armenio, Andrea Giardino

Xenon AIFM S.A., nella sua qualità di socio gestore di Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, ha annunciato la promozione — tramite un veicolo italiano appositamente costituito — di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria concorrente sulle azioni ordinarie e sui warrant di Eles Semiconductor Equipment, società ammessa a negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.

La decisione di promuovere l’OPA e le modalità di esecuzione della stessa sono disciplinate da un accordo quadro sottoscritto tra Xenon, da un lato, e gli azionisti Antonio Zaffarami e Francesca Zaffarami, dall’altro lato.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (GPBL) ha assistito Xenon con un team composto dagli equity partner Andrea Giardino e Rossella Pappagallo, coadiuvati dal partner Filippo Sola, dal counsel Maximilano Papini e dall’associate Margherita Caldana.

Gitti and Partners ha assistito gli azionisti con un team composto dal partner Vincenzo Armenio e dall’associate Silvana Farina.