Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, BLF Studio Legale e KPMG nel finanziamento per Unicoop Etruria

Daniele Pompei, Andrea Iovino

Nel corso delle ultime settimane si è concretizzato il processo di aggregazione di due delle più importanti realtà cooperative di consumo del Centro Italia, Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia, in Unicoop Etruria e l’implementazione del nuovo Piano Industriale per lo sviluppo strategico della rete vendita, il rafforzamento della proposition commerciale ed un importante piano capex dedicato al miglioramento della marginalità.

In tale contesto, lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito un pool di 14 finanziatori guidato da Banca Monte dei Paschi di Siena nella strutturazione, negoziazione e finalizzazione dell’operazione di finanziamento per complessivi euro 87 milioni in favore di Unicoop Etruria, a sua volta assistita dallo BLF Studio Legale. SACE ha supportato l’operazione di finanziamento attraverso la Garanzia “Rilievo Strategico”.

KPMG ha agito in qualità di sole Financial Advisor di Unicoop Etruria nella strutturazione della intera manovra finanziaria che ha coinvolto, complessivamente, oltre 20 istituti finanziatori.

GPBL ha assistito il pool di finanziatori composto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (anche in qualità di banca agente e agente SACE), Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., UniCredit S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (anche in qualità di Global Coordinators), Banca Progetto S.p.A. in A.S., Deutsche Bank S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Blu Banca S.p.A., Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., Banca del Fucino S.p.A. e Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con un team guidato dal Junior Partner Daniele Pompei con il supporto dell’Associate Maurizio Sirignano occupandosi della strutturazione, redazione, negoziazione e finalizzazione della documentazione finanziaria e di tutti gli aspetti legali per l’emissione della garanzia SACE.

BLF Studio Legale ha assistito Unicoop Etruria con un team composto dal Partner Andrea Iovino, dal Senior Partner Pier Luigi Morara e dal Senior Associate Davide Placido Geraci.

KPMG Advisory S.p.A. ha assistito Unicoop Etruria con un team guidato dal Partner Lorenzo Nosellotti, dal Senior Manager Fabio Salvatici e dall’Assistant Manager Tommaso Bianchi.