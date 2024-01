È oltraggio a pubblico ufficiale anche l’offesa in presenza di funzionari con ruolo diverso

Commette reato chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio o nell’esercizio delle sue funzioni. La disciplina in esame tutela l’onore e il decoro del pubblico ufficiale, e per ciò stesso dello Stato, agli occhi dei cittadini estranei allo svolgimento di una determinata funzione pubblica. Una critica nei confronti del pubblico ufficiale può essere considerata penalmente rilevante...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi