CDS E STUPEFACENTI: LE ISTRUZIONI - GLI ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICI - Restano le incertezze probatorie sul legame positività-intossicazione

Le direttive stabiliscono le modalità di esecuzione di tutte le fasi dell'accertamento per la determinazione della sussistenza degli elementi costitutivi delle varie fattispecie

Alla Circolare dell'11 aprile 2025 vengono allegate due direttive: la prima descrive le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale, in attuazione dell'articolo 187, comma 2-bis, CdS; la seconda esplicita le procedure attraverso le quali devono essere eseguiti gli accertamenti tossicologico-forensi presso le strutture sanitarie, sia in occasione dei servizi di controllo delle condizioni psicofisiche per la guida...