Responsabilità genitoriale, nessuna sospensione automatica in caso di condanna

Il giudice deve poter valutare se corrisponda all'interesse del minore sospendere il genitore, condannato per maltrattamenti in famiglia, dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Così la Corte costituzionale con la sentenza n. 55/2025, depositata lo scorso 22 aprile.

Sospensione dall'esercizio della responsabilità parentale: l'articolo 34, comma 2, del Codice penale è costituzionalmente illegittimo laddove, prevedendo l'automatismo della pena accessoria per un periodo pari al doppio della pena principale inflitta, non consente al giudice di valutare in concreto se - a seguito della condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale (articolo 572, secondo comma, Codice penale...