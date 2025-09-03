ENERGIA - Rinnovabili, spetta alla legge statale individuare le zone di accelerazione

Per effetto della modifica, le aree idonee nell'ambito delle quali individuare le zone di accelerazione, ai fini dell'elaborazione del piano, sono quelle qualificate come tali dal legislatore statale ed elencate nel citato comma 8 (ovvero, a titolo esemplificativo, i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, i siti oggetto di bonifica, le cave e miniere cessate, i siti e gli impianti delle Ferrovie dello Stato e dei concessionari autostradali, ecc.) mentre, in precedenza, le aree idonee erano quelle individuate con legge regionale di cui al comma 4, adottata in conformità ai criteri stabiliti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20.