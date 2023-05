Estinzione reato dopo esito positivo della messa alla prova, il giudice non può sospendere la patente di Giampaolo Piagnerelli

Quest'ultima, infatti, è una sanzione accessoria amministrativa di competenza del Prefetto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il giudice - a seguito dell'esito positivo della messa alla prova del condannato - non può applicare la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 17178/23.



Venendo ai fatti un soggetto ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il tribunale di Alessandria aveva dichiarato di non doversi procedere in base agli articoli 464 septies e 531 del Cpc in quanto il reato ascrittogli (ex articolo 187, comma 1 e 1-bis del cds – guida...