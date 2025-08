Rigopiano: ricostruite le responsabilità, la Cassazione fissa un nuovo processo

Diventa definitiva la condanna ad 1 anno 8 mesi per l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, nell'ambito della vicenda legata alla strage di Rigopiano dove il 18 gennaio del 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga che travolse un hotel. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione.

V'è un enunciato della sentenza per la sciagura di Rigopiano che costituisce una sorte di "linea rossa" che dovrebbe consentire all'interprete di districarsi nei labirinti di una vicenda che indiscutibilmente deve tenere insieme la drammatica "unicità", e forse irripetibilità, delle condizioni atmosferiche che interessarono la località a monte della struttura, e le regole di condotte che sono ascritte ai singoli imputati in relazione all'evento naturalistico che è venuto in essere, in una combinazione...