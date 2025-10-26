Figlio in casa e genitori che si alternano anche se la conflittualità è alta
Sì all’affido condiviso del minore di quattro anni. Nominata una Ctu per verificare la competenza di madre e padre, alla luce delle accuse reciproche di violenza
Sì all’affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la casa familiare e alternanza settimanale dei genitori, anche se tra gli ex ci sono una forte conflittualità e sospetti episodi di violenza. Ad aprire a questa possibilità è il Tribunale di Roma, con il provvedimento del 9 ottobre 2025 (giudice Rossi).
Si tratta di un provvedimento temporaneo e urgente reso nell’ambito di una causa di separazione e divorzio (regolato dall’articolo 473-bis.22 del Codice di...