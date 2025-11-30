Il genitore che convive con il figlio è titolare dell’assegno pagato dall’ex

Dopo la separazione o il divorzio, il genitore che convive con il figlio minore ha un diritto iure proprio sulle somme versate dall’ex per il mantenimento del figlio. Non è quindi possibile che si configuri il reato di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, se anche il denaro non venisse usato per intero per i bisogni del figlio. Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza 37354/2025 del 17 novembre, ha riformato la pronuncia della Corte d’appello.

