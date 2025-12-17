Divorzio: la quota del TFR spetta all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile per solidarietà post-coniugale
La Corte di cassazione, con ordinanza 32910 del 2025, chiarisce che la quota del 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) spetta all’ex coniuge titolare dell’assegno di divorzio, anche se di natura assistenziale e di importo modesto
La spettanza della quota del 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 dipende esclusivamente dalla titolarità dell’assegno di divorzio. Il giudice non può escludere tale quota anche nel caso in cui l’assegno divorzile, seppur di importo modesto, sia stato riconosciuto per una funzione assistenziale pura, senza che vi siano esigenze compensative o perequative. La Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, con ordinanza 32910 del 2025, ha chiarito...