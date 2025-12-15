Separazione: il figlio ha diritto a essere mantenuto, educato e istruito da entrambi i genitori
Sussiste il diritto del figlio alla relazione familiare con entrambi i genitori (cosiddetta bigenitorialità), presupposto per una sana e armoniosa crescita
Sottolinea il Tribunale di Agrigento (sentenza 27 novembre 2025 n. 1240) come, a seguito della separazione personale tra i coniugi, la prole abbia diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza, trovando applicazione l’articolo 315-bis del codice civile che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità...