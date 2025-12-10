Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 24 e il 28 novembre 2025
Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si occupano del rapporto tra nonni e nipoti, dell’attività libero professionale intra moenia nella sanità e, infine, della normativa antiriciclaggio.
I Tribunali trattano la rinnovazione tacita del contratto di locazione, il principio di non contestazione, l’efficacia della e.mail, la tutela del terzo trasportato nei sinistri stradali, il diritto alle ferie retribuite, l’accesso al pubblico impiego e, infine, il diritto della prole ad ...