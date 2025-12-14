Nei patti pre-crisi tra coniugi le regole per rapporti patrimoniali e personali
Dopo l’apertura da parte della Cassazione, le cautele per stilare le intese. Non è possibile determinare l’assegno divorzile ma via libera agli accordi sui figli
Un passo decisivo nel riconoscimento della validità degli accordi stipulati dai coniugi nel corso del matrimonio per regolare le conseguenze di una futura ed eventuale crisi coniugale: è quello che la Cassazione ha compiuto con l’ordinanza 20415 del 21 luglio 2025, in cui ha affermato che tali intese, pur essendo atipiche, sono espressione lecita dell’autonomia negoziale e realizzano interessi meritevoli di tutela, purché non incidano su diritti indisponibili.
Il venir meno del matrimonio, secondo...