Fisco, antiriciclaggio e recupero per gli avvocati esperti di arte

Occuparsi d’arte per gli studi legali è una partita che richiede grandissima specializzazione e allo stesso tempo multidisciplinarietà: questa consulenza, già in crescita per le realtà più strutturate, avrà ancora più slancio con la riduzione dell’Iva nelle compravendite di opere d’arte annunciata dal Governo nel Dl fiscale, atteso in Consiglio dei ministri proprio questa settimana. L’ipotesi è che si scenda dal 22 al 5 per cento.

Una mossa che consentirebbe all’Italia di competere con le piazze più...