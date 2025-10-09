GA-Alliance rafforza la propria leadership con l’ingresso di un team d’eccellenza in Contrattualistica, Contenzioso, Diritto delle Nuove Tecnologie e Privacy

Francesco Sciaudone, Daniele Cutolo, Patrizia Beraldi

GA-Alliance, studio legale e fiscale internazionale presente in 73 paesi nel mondo con oltre 2.600 professionisti, è orgogliosa di annunciare l’integrazione dello studio Legal Challenge, composto dai partnerDaniele Cutolo e Patrizia Beraldi. Questa operazione strategica amplia le competenze dello Studio nelle aree della negoziazione dei contratti, della risoluzione delle controversie (ADR e contenzioso), e nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy.

Insieme a Daniele e Patrizia, si uniscono a GA anche l’avvocata Roberta D’Apolito, specializzata in appalti e contenzioso amministrativo, oltre al team di associate e lo staff proveniente da Legal Challenge. L’ingresso di questi professionisti consolida la posizione di GA come punto di riferimento per l’assistenza legale complessa e innovativa, rispondendo alla crescente domanda del mercato di consulenza specialistica trasversale.

Francesco Sciaudone, Managing Partner di GA ha dichiarato. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Daniele, Patrizia, e all’intero team Legal Challenge in GA. Il loro know-how è un perfetto complemento ai nostri servizi esistenti. L’esperienza di Daniele e Patrizia nel contenzioso e nella contrattualistica internazionale, unita alla loro profonda competenza su temi cruciali come la protezione dei dati, ci permette di offrire ai nostri clienti una consulenza ancora più completa e proiettata verso il futuro. Questo rafforzamento testimonia la solidità del business model di GA e la sua capacità di attrarre talento nelle aree più dinamiche del panorama legale e fiscale globale.”

Daniele Cutolo è un avvocato cassazionista con una vasta esperienza nel diritto commerciale, societario e contenzioso, con un focus specifico arbitrato e mediazione, aree in cui è anche relatore e autore di numerose pubblicazioni. Ha conseguito un LLM in International Law Dispute Resolution a Minneapolis (USA) e si è formato come mediatore presso il CEDR di Londra, lavorando come internpresso l’American Arbitration Association. Consulente per società partecipate, imprese nazionali e internazionali, vanta una significativa competenza nella negoziazione e redazione di contratti complessi. Attualmente è professore a contratto di Tecniche e Strategie di Negoziazione e Mediazione presso UniMarconi e di Diritto dell’Informatica Giuridica presso la LUISS Guido Carli.

Patrizia Beraldi è avvocata e dottore di ricerca in Scienze Giuridiche e Politiche. È specializzata nella compliance aziendale per grandi realtà nazionali e internazionali, con profonda conoscenza delle normative nazionali e sovranazionali in materia di GDPR, AI Act, NIS2 e DORA. Coordina inoltre progetti di formazione specialistica come il “DPO round table” su data protection e cybersecurity. Attualmente è professore a contratto di Diritto Amministrativo presso UniMarconi, e di Informatica Giuridica e Diritto dell’Innovazione Tecnologica presso l’Università Luiss Guido Carli.