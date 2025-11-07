Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Bonellierede nell’acquisizione di Lodestar da parte di Renaissance partners
Renaissance Partners ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Lodestar, piattaforma italiana specializzata nella trasformazione digitale basata su soluzioni Microsoft, da Bravo Capital Partners II e dagli altri soci manager del gruppo, la gran parte dei quali reinvestirà significativamente nell’operazione, confermando il loro impegno nella prossima fase di sviluppo.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Renaissance Partners con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia con la partner Silvia Palazzetti e la managing associate Elena Guizzetti, l’associate Andrea Garbarino e la junior associate Costanza Ettorre. Gli aspetti del debito sono stati seguiti dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie e dalla senior associate Carolina Caslini.
BonelliErede ha assistito Bravo Capital Partners II con un team guidato dalla partner Eliana Catalano, co-leader del Focus Team Private Equity, e composto, per i profili corporate, dalla senior associate Elena Tellini, dagli associate Alberto Corsello e Simona Monteleone e da Antonio Sciacca. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Stefano Brunello Dormal e dai senior associate Marco Bossini e Matteo Polisicchio. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di beLab, guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dalla senior legal advisor Martina Mancuso e dalla legal specialist Caterina Gioia.