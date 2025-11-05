Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con Guala Closures in due recenti acquisizioni internazionali

Nicoletta Botta, Francesco Salvetti, Luca Masotto e Antonino Cutrupi

Guala Closures S.p.A. – player globale delle soluzioni di chiusura speciale per il settore delle bevande e controllato da Investindustrial – assistito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, ha recentemente concluso due acquisizioni in Kenya e in Austria.

In Kenya, Guala Closures S.p.A ha finalizzato l’acquisizione del Gruppo Metal Crowns, principale produttore dell’Africa orientale di tappi a corona e chiusure in plastica per il mercato dell’imbottigliamento, mentre in Austria ha concluso l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Kunststoffwerk Kremsmünster GmbH, primario produttore austriaco di chiusure in plastica e dispositivi di dosaggio di precisione destinati ai mercati farmaceutico e nutraceutico.

Il team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici che ha prestato assistenza Guala Closures S.p.A. è stato guidato in entrambi i casi dai partner Stefano Nanni Costa e Marco Bitetto e coadiuvato dai senior associate Nicoletta Botta e Francesco Salvetti.

Chiomenti ha assistito Guala Closures S.p.A. per gli aspetti regolamentari con un team composto dai senior associate Antonino Cutrupi e Luca Masotto, mentre gli aspetti di diritto locale dell’operazione sono stati curati in Kenya dallo studio ALN e dallo Studio Wolf Theiss in Austria.