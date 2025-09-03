GD N. 34 - Focus sulle "conversioni", dalle grandi opere alla Cigs

Dopo la pausa estiva «Guida al Diritto» torna con un focus su una serie di conversioni in legge importanti. Si parte con il decreto infrastrutture, che dopo le modifiche parlamentari amplia gli interventi su appalti e grandi opere: il catalogo delle deroghe diventa più ricco e il codice dei contratti subisce un restyling. Poi il Dl fiscale, la conversione porta nuove possibilità con il ravvedimento "speciale" e tra le altre novità si stabilisce che le società sportive dilettantistiche sono esentate...

