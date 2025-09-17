GD N. 36/2025 - Ddl separazione carriere e il cittadino informato

La riforma della giustizia fa un altro passo avanti in Parlamento. Con il via libera per l'Aula della Commissione affari costituzionali della Camera il Ddl sulla separazione delle carriere è approdato in Assemblea. Il progetto di legge è al suo secondo passaggio a Montecitorio. Tornerà quindi in Senato per la sua quarta e ultima lettura. In conclusione, poi, saranno i cittadini a esprimere un loro parere sulla bontà del provvedimento costituzionale con un prossimo referendum che si terrà nel 2026...
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma