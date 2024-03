Giudici onorari norme legittime ma passato da riparare

L’obbligo per i magistrati onorari requirenti di rinunciare alle pretese derivanti dall’abuso dei contratti a tempo determinato, per partecipare a una valutazione che, se superata, consente di esercitare la funzione full time fino ai 70 anni, non è in contrasto con le norme europee. Non lo è a a patto che le condizioni del passaggio al tempo pieno, siano tali da essere considerate un’adeguata riparazione per le pretese alle quali la toga onoraria a dovuto rinunciare rispetto all’attività svolta in...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi