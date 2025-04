IL COMMENTO - Nessun obbligo per i giudici dello Stato in cui l'erede risiede di convalidare la rinuncia tardiva all'eredità

Con la sentenza depositata il 27 marzo (causa C-57/24, Lawida), la Corte di Lussemburgo è intervenuta a precisare che gli organi giurisdizionali della residenza abituale della persona che omette di effettuare la dichiarazione di rinuncia nei termini previsti non hanno poi l'obbligo di procedere a convalidare l'indicato rifiuto

Il regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo è sempre più applicato nello spazio Ue, ma non mancano talune problematiche applicative soprattutto per l'individuazione dell'organo giurisdizionale competente e l'attribuzione dei compiti affidati a detta autorità.

Tra le questioni venute...