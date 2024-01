Gli advisor nella cessione di Terratinta Group al Gruppo Italcer

Marco Gubitosi, Alessandro Airaghi, Giovanna Vecchio

Legance ha assistito Italcer, capogruppo dell'omonimo gruppo operante nella ceramica di alta gamma e indirettamente controllata dal fondo Mindful Capital Partners, nell'acquisizione dell'intero capitale di Terratinta Group, società operante nella produzione e commercializzazione di prodotti in ceramica, con un team composto, per gli aspetti corporate-M&A, dal partner Marco Gubitosi, dal managing associate Alessandro Airaghi e dagli associate Andrea Serafini e Filippo D'Amato, dalla managing associate Alessia Solofrano e dall'associate Jurgen Hyka per gli aspetti banking & finance, nonché dalla partner Elena Ryolo e dall'associate Francesco Venturi per gli aspetti labour, in collaborazione con Ilaria Patri, Head of Group Legal, Compliance & Internal Audit di Italcer.

Gitti and Partners ha assistito il venditore Luca Migliorini nella cessione e contestuale reinvestimento in Italcer con un team composto dal managing partner Vincenzo Giannantonio, insieme agli associate Giovanna Vecchio (in foto) e Fabrizio Ragazzini per gli aspetti corporate-M&A, nonché all’associate Daniele Rositani per gli aspetti real estate, e alla partner Elisa Mapelli per gli aspetti labour.

Arkios Italy ha assistito il venditore in qualità di advisor finanziario con un team composto da Alberto Brenna, Luca Sfoggia e Gianmarco Perrella.