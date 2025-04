Lo studio legale Becker inaugura il suo hub europeo a Milano

Gabriel Monzon Cortarelli

Becker, studio legale statunitense multidisciplinare con 18 uffici negli USA, annuncia l’apertura della sua nuova sede a Milano, che diventerà l’hub europeo dello studio.

Grazie a una consolidata esperienza nel diritto statunitense e nelle relazioni governative federali (Washington D.C.) e statali, Becker si propone come punto di riferimento per le aziende europee che intendono entrare o espandersi nel mercato USA e per gli studi legali italiani ed europei. Il nuovo hub europeo, unico nel panorama degli studi indipendenti americani, consente di offrire un’assistenza integrata di diritto statunitense in Europa che unisce competenze legali e di lobbying, garantendo alle imprese un supporto strategico e operativo di altissimo livello nelle loro attività transfrontaliere.

A guidare l’ufficio milanese sarà Gabriel Monzon Cortarelli, Partner responsabile dell’International Practice Group per l’Europa e l’America Latina. L’apertura della sede di Milano rappresenta un passo chiave nel percorso di crescita globale dello studio, confermandone il ruolo centrale nell’assistenza legale e istituzionale di diritto americano a livello internazionale.

“Con una nuova amministrazione negli Stati Uniti e una necessità da parte delle aziende europee ad espandersi oltreoceano, soprattutto alla luce delle recenti politiche della Casa Bianca, l’apertura dello studio Becker a Milano arriva in un momento fondamentale,” ha dichiarato Gabriel Monzon Cortarelli. “La nostra presenza in Italia conferma la volontà di Becker di essere un partner strategico per le imprese, gli studi legali italiani ed europei e le istituzioni UE. Milano e l’Italia rappresentano il ponte ideale tra Europa e Stati Uniti: da qui offriremo un supporto su misura a chi vuole crescere oltre confine.”

L’international practice di Becker si distingue per l’approccio interdisciplinare e per la capacità di integrare competenze legali e istituzionali in modo sinergico. I professionisti dello studio operano in 18 sedi negli Stati Uniti e, attraverso l’hub europeo di Milano, offrono un supporto mirato agli investimenti diretti esteri in entrambe le direzioni: dall’Europa verso gli USA e viceversa. I country desk – che coprono Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Paesi Scandinavi – sono composti da esperti bilingue con profonde conoscenze culturali e giuridiche locali, in grado di affiancare le aziende con consulenze strategiche ad alto valore aggiunto