SLT è advisor di Scarpato nella cessione a Vergani

Claudio Ceradini

SLT - Strategy Legal tax, ha assistito la società Scarpato S.r.l. di Villa Bartolomea (Vr) nella operazione di cessione del 100% a Vergani S.r.l..

SLT ha operato con un team multidisciplinare coordinato dai professionisti senior Claudio Ceradini (commercialista) e Domenico Brancaccio (avvocato), affiancati dalle commercialiste Michela Garbin per l’area finance e tax e dall’avvocata Ingrid Hager per l’ambito contrattuale.

Vergani è stata assistita da Vitale in qualità di financial advisor – con un team composto da Alberto Gennarini, Valentina Salari, Azzurra Bisogno, e Alessandro Dionisi – da LCA Studio Legale per la due diligence legale e per la negoziazione del contratto di compravendita con un team composto dagli avvocati Daniele Bonvicini, Matteo Montironi, Cecilia Frangini e con la trainee Ginevra Losi.

Sono intervenuti lo Studio Tributario Deiure, per la due diligence fiscale e per la definizione della struttura dell’operazione, e Bilma per la due diligence EHS.

L’operazione finanziaria porta alla creazione di una realtà imprenditoriale da 31 milioni di euro, con un obiettivo di fatturato per il 2025 di 33 milioni. Il laboratorio veronese della società Scarpato continuerà a produrre nella sede storica di Villa Bartolomea e l’identità del marchio verrà preservata. L’acquisizione si basa sulle affinità che accomunano i due marchi: la cura artigianale del prodotto e l’attenzione alla qualità.

La storia di Scarpato a Verona è una delle più antiche e prestigiose nel panorama della pasticceria italiana. Fondata nel 1888, la Pasticceria Scarpato nasce a Verona e, da oltre un secolo, rappresenta un punto di riferimento per la produzione artigianale di dolci lievitati, mantenendo vivi i sapori della tradizione locale e nazionale.

Nel 2024 Scarpato ha superato fatturato più di 9 milioni, in costante e consolidata crescita rispetto al passato, operando in tutta Italia e all’estero.

La storia dell’azienda dolciaria Vergani è la storia di una famiglia che da ottant’anni e quattro generazioni custodisce e tramanda una tradizione di eccellenza e artigianalità.

“Come Vergani è un marchio di riferimento per il Panettone di Milano, e non solo – commentano Lorella e Stefano Vergani, AD dell’azienda – così Scarpato lo è per il Pandoro e l’Offella veronesi. È stato quasi naturale per noi orientarci verso questo marchio, con cui condividiamo valori molto forti, sia per ampliare la nostra gamma di prodotto sia per sviluppare il canale del dettaglio tradizionale cui teniamo molto. Con le nostre referenze, quindi non solo Panettone, ma anche Pandoro e Colomba pasquale, che comunque già producevamo, continueremo a presidiare la GDO, mentre con i prodotti a marchio Scarpato puntiamo ad accrescere il nostro business nel retail specializzato.”