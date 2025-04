Lo studio internazionale Eptalex cresce con cinque nuovi professionisti

Bachir Nawar, Wadih Charbel, Carmen Kiavila, Valentina Facchini, Paolino Ardia

Lo studio internazionale Eptalex cresce con cinque nuovi ingressi: 3 nella sede della zona franca finanziaria di Abu Dhabi (ADGM) negli Emirati Arabi Uniti e 2 nella sede di Milano.

Con l’ingresso dei partner Bachir Nawar e Wadih Charbel e della professionista Carmen Kiavila come Of Counsel nella sede di Abu Dhabi, cresce a 38 il numero di professionisti negli Emirati Arabi Uniti. Salgono a 29 i professionisti nella sede italiana di Eptalex, grazie all’arrivo degli Of Counsel Valentina Facchini, dottore commercialista e revisore legale, e dell’Avvocato Paolino Ardia.

Con oltre 20 anni di esperienza negli Emirati Arabi Uniti e a livello internazionale, Bachir Nawar è specializzato nell’assistenza in ambito di fusioni e acquisizioni, attivismo azionario, situazioni di crisi, ristrutturazioni, compliance, governance e gestione del contenzioso. Ha collaborando con le autorità di regolamentazione negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Bahrein, in Kuwait e in Europa.

Wadih Charbel è un avvocato trilingue con oltre 20 anni di esperienza in-house in Medio Oriente, Golfo, Africa, Pakistan e Afghanistan. La sua attività spazia dal diritto societario e commerciale, al diritto immobiliare, del lavoro, della proprietà intellettuale e della compliance, con particolare attenzione alla fornitura di soluzioni legali strategiche in diversi settori, tra cui farmaceutico, moda e beni di lusso, profumi e cosmetici, elettronica di consumo, ristorazione e vendita al dettaglio.

Rafforzando la presenza svizzera e francese di Eptalex negli Emirati Arabi Uniti, Carmen Kiavila avvocato con doppia qualifica in Francia e Svizzera, ha una vasta esperienza in diritto tributario svizzero e diritto tecnologico, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali, ai contratti software e alla tassazione delle criptovalute. Carmen parla francese, inglese, lingala e tedesco.

Valentina Facchini ritorna nel dipartimento fiscale di Eptalex dopo 7 anni di esperienza in uno studio legale internazionale di primaria importanza. È un dottore commercialista e revisore legale specializzata negli aspetti fiscali e societari di gruppi industriali multinazionali, con focus in ambito di wealth planning rispetto agli assetti proprietari delle family company e membro di diversi collegi sindacali e organismi di vigilanza di aziende pubbliche.

Paolino Ardia è un avvocato specializzato in diritto penale e, in particolare, fornisce assistenza, in ambito sia processuale sia consulenziale, a persone fisiche e società, fra cui importanti multinazionali, con particolare riferimento ai reati societari, fallimentari, tributari e ambientali. Inoltre, assiste i clienti in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività medico-sanitaria, nella difesa dei diritti dei lavoratori e datori di lavoro, nonché nella protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti, garantendo la tutela legale e l’ottimizzazione della strategia aziendale.

“L’ingresso di Bachir, Wadih, Carmen, Valentina e Paolino, rappresenta una nuova fase di crescita per lo Studio” - annunciano in Eptalex - “la presenza di cinque nuovi professionisti rafforza la nostra competenza sia a livello nazionale che internazionale, con un focus sempre più marcato sull’area MENA e sul mercato europeo. Siamo orgogliosi di dare il nostro benvenuto a ciascuno di loro nel nostro team”.

Eptalex, studio professionale internazionale, ha uffici a Milano, Abu Dhabi, Dubai, Beirut, Jounieh, Istanbul e un desk in Arabia Saudita.