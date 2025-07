L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“AI: PROFILI NORMATIVI E APPLICAZIONI PRATICHE PER L’AVVOCATO”.

Il seminario offre un’occasione di aggiornamento professionale rivolta agli Avvocati, con un focus sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore giuridico.

Durante l’incontro saranno esaminati i principali aspetti normativi legati all’uso dell’AI, con particolare attenzione alla tutela della privacy e al quadro regolatorio vigente. Ampio spazio sarà dedicato ad esempi concreti e strumenti pratici che già oggi supportano l’attività forense, dall’elaborazione automatica di documenti e alle ricerche giurisprudenziali assistite. Nello svolgimento dei lavori si darà risalto all’impiego di sistemi intelligenti nella gestione dei procedimenti, con l’esposizione di alcuni esempi di legal prompting su AI generaliste.

Il seminario avrà luogo a Roma il prossimo 14 luglio dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando ilform di registrazione. A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA