Nunziante Magrone e Gitti and Partners nell’operazione Renold Group e Ognibene Spa

Avv. Corrado Rosano, Avv. Cristina Cavedon

Nunziante Magrone ha seguito la società Renold Group PLC (leader internazionale nella progettazione e produzione di catene a trasmissione), nell’acquisizione del 100% di Ognibene S.p.A, i cui azionisti sono stati assistiti da Gitti and Partners.

Ognibene S.p.A. (100% della famiglia Ognibene) è una società emiliana specializzata in commercializzazione e assemblaggio di catene per i settori industriale e motociclistico.

L’operazione porterà ad una crescita di Renold Group con il rafforzamento e lo sviluppo della propria presenza nel mercato italiano e nel mediterraneo, oltre all’integrazione dei servizi offerti. Renold conta 14 sedi produttive e più di 1.900 dipendenti a livello globale.

Ognibene ha registrato nel 2024 un fatturato di 15,6 milioni di euro e grazie a questa acquisizione Renold potrà aumentare i propri volumi di produzione a livello internazionale, oltre che migliorare l’offerta dei servizi ai clienti.

Per Nunziante Magrone l’acquisizione è stata condotta dal partner Corrado Rosano, coadiuvato da un team composto sempre nell’M&A da Priscilla Merlino (partner) e Riccardo Malighetti (junior associate), mentre per gli aspetti giuslavoristici sono intervenuti il partner Giuseppe Cucurachi e l’associate Annalisa Sassaro, per il tax il partner Claudio Giordano e per gli aspetti IP il counsel Roberto Mazzeo. I profili environmental sono stati seguiti dalla società Protos S.p.A.

Gitti and Partners ha assistito la famiglia Ognibene con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla partner Cristina Cavedon, insieme al senior associate Daniele Rositani Conti, coadiuvati dagli associate Fabrizio Ragazzini e Elisabetta Trecani per gli aspetti societari dell’operazione, dalla partner Elisa Mapelli e dal junior associate Francesco Cannavina per gli aspetti labour, dal partner Gianluigi Strambi per i profili tax, nonché dal partner Marco Blei per gli aspetti IP e dalla partner Laura Sommaruga e il senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo.

Ethica Group ha assistito i venditori in qualità di advisor finanziario dell’operazione con il team di M&A Advisory composto da Filippo Salvetti, Stefano Buffoni e da Lorenzo Vannozzi.