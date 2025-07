Ontier rafforza il proprio dipartimento di Litigation con l’ingresso del nuovo partner Simone Grassi.

Andrea Preziosi, Guido Tancredi, Simone Grassi, e Luca Pardo

Simone Grassi entra in Ontier forte della sua elevata esperienza nel contenzioso societario e commerciale. Si occupa inoltre di costituzione e gestione di trust, ambito nel quale assiste clienti di rilievo sia nazionale sia internazionale.

“Entrare in Ontier rappresenta per me un passo importante, che ho scelto con entusiasmo perché ho trovato una visione comune e un ambiente in cui le persone e la qualità del lavoro contano davvero. Sono felice di portare in questo progetto la mia esperienza insieme a quella del mio team, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del dipartimento di litigation, in uno studio che guarda al futuro con ambizione e voglia di crescere insieme”.

Per Luca Pardo, Regional Head of Europe di Ontier, “l’ingresso di Simone e della sua squadra fa parte del progetto di crescita dello studio, che si fonda sull’integrazione con eccellenti professionisti e persone che donano impatto positivo sia all’interno dell’organizzazione che ai nostri clienti”.