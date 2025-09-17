Gli advisor coinvolti nell’acquisizione, da parte del Gruppo Frey, di tre outlet village in Italia

Francesco Mantegazza, Andrea Brambilla, Federico Zucconi, Pierluigi Feliciani, Alessandro Giacosa, Federico Ragazzini, Giuseppe Galmanini

Il Gruppo francese Frey ha stretto una partnership strategica da 650 milioni di euro con Cale Street per investire in outlet premium in tutta Europa. Nell’ambito di questa alleanza, le due società hanno acquistato tre importanti shopping village italiani - Franciacorta, Valdichiana e Palmanova - per 410 milioni di euro da fondi gestiti da Blackstone. Oltre a tali acquisizioni, Frey ha acquisito l’intero capitale della società italiana che gestisce questi asset, consolidando la propria posizione tra i primi tre operatori di outlet in Europa.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Frey con un team coordinato dal partner Federico Zucconi, coadiuvato dal counsel Pierluigi Feliciani e supportato da Lucia Demofonti. Il partner Fabrizio Morelli e l’avvocato Davide Maria Testa si sono occupati degli aspetti giuslavoristici dell’operazione, mentre il partner Andrea Di Dio, Arianna Palmieri e le avvocate Valeria Trappolini e Giulia Isabella Valenzi hanno curato gli aspetti fiscali. Le partner Valentina Marengo e Carmen Chierchia hanno seguito gli aspetti immobiliari.

Chiomenti ha assistito Blackstone con un team multidisciplinare coordinato dai partner Umberto Borzi e Paolo Fedele e composto dal senior associate Alessandro Giacosa e dagli associate Emanuele Cossa, Giulia Magnani e Francesca Tuccari, per i profili di diritto civile e immobiliare, dal counsel Alfredo Vitale e dal senior associate Riccardo Esposito, per i profili di diritto amministrativo, dal counsel Massimiliano Gualdi e dall’associate Francesca Salonia, per i profili giuslavoristici, dall’of counsel Alfonso Stanzione e dall’associate Maria Vittoria Strola, per i profili legati ai finanziamenti esistenti, e dall’of counsel Anna Gardini, dal senior associate Matteo Leffi e dall’associate Giorgia Chizzali per i profili legati alla proprietà intellettuale.

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito Blackstone per tutti gli aspetti fiscali connessi all’operazione, con un team guidato dal managing partner Francesco Mantegazza, coadiuvato dal partner Andrea Brambilla e dal senior associate Luca Russo.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Blackstone per taluni aspetti fiscali e societari dell’operazione con un team formato dai partner Federico Ragazzini e Pierluigi Samarotto, dall’associate partner Giuseppe Galmanini e dai senior associate Giuseppe Lucarelli e Gabriele Perotto.