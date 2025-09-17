CMS e LCA nell’acquisizione della maggioranza di Complife Italia S.r.l.

Lo studio legale CMS ha assistito GBA Group, controllato da Ardian e da altri fondi di private equity, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Complife Italia S.r.l., società con sede principale in Italia e società controllate in Francia, Spagna, Sud Africa, Stati Uniti, Svizzera, Cina e Romania.

Complife Italia è un gruppo internazionale leader nei servizi di testing, consulenza regolatoria e sviluppo prodotto per i settori cosmetico, nutraceutico, farmaceutico e dei dispositivi...