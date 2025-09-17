CMS e LCA nell’acquisizione della maggioranza di Complife Italia S.r.l.
Lo studio legale CMS ha assistito GBA Group nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Complife Italia S.r.l.
Lo studio legale CMS ha assistito GBA Group, controllato da Ardian e da altri fondi di private equity, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Complife Italia S.r.l., società con sede principale in Italia e società controllate in Francia, Spagna, Sud Africa, Stati Uniti, Svizzera, Cina e Romania.
Complife Italia è un gruppo internazionale leader nei servizi di testing, consulenza regolatoria e sviluppo prodotto per i settori cosmetico, nutraceutico, farmaceutico e dei dispositivi...