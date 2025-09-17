Professione e Mercato

PedersoliGattai e BonelliErede nell’acquisizione di una partecipazione in Antares Vision da parte di Crane NXT

Giovanni Pedersoli, Marta Sassella, Vittoria Giustiniani, Francesca Peruzzi

Crane NXT, azienda leader nel settore della tecnologia industriale che fornisce soluzioni tecnologiche affidabili per proteggere, rilevare e autenticare prodotti e beni di valore, ha sottoscritto i contratti di compravendita per l’acquisizione, tramite BidCo, di una partecipazione complessiva pari al 58,7% del capitale sociale di Antares Vision, multinazionale italiana nella tracciabilità dei prodotti e delle catene di fornitura e nel controllo qualità in particolare nei settori Life Sciences e Food & Beverage, società quotata sull’Euronext Milan, segmento STAR.

PedersoliGattai ha assistito Crane NXT con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giovanni Pedersoli e dalla partner (salary) Marta Sassella e composto dalla senior associate Roberta Danese e dall’associate Pietro Pomati per gli aspetti corporate, dal partner (salary) Alessandro Bardanzellu e dall’associate Martina Oricco per gli aspetti Golden Power e antitrust e dal partner Cristiano Garbarini per i profili di diritto tributario. Il senior counsel Nicola Martegani ha coordinato l’attività di due diligence.

BonelliErede ha assistito Regolo e i senior executives Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Fabio Forestelli nella sigla di uno dei contratti di compravendita e di un accordo di investimento e patto parasociale, che prevede il reinvestimento in BidCo da parte di Regolo e dei senior executives, con un team guidato dall’of counsel Vittoria Giustiniani, leader del Focus Team Equity Capital Markets, e composto dalla managing associate Francesca Peruzzi, componente dello stesso Focus Team, dai senior associate Elena Venturini, Tommaso Trezzi, Isidoro Pietro Livia, dagli associate Alberto Picece, Bianca Grisostomi Travaglini e Angelo Finamore e da Simone D’Alessandro.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato