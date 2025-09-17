Morri Rossetti & Franzosi, nuovo ingresso nell’ambito della tutela IP: arriva Matilde Baratta
Morri Rossetti & Franzosi annuncia l’ingresso, in qualità di Managing Associate, dell’Avv. Matilde Baratta, professionista con una consolidata e riconosciuta esperienza nella tutela penale della proprietà industriale e intellettuale.
La specifica competenza dell’Avv. Baratta nella tutela penale dell’IP rafforza ulteriormente la capacità dello Studio di offrire alle imprese un supporto completo nella protezione degli asset intangibili e nella gestione dei relativi aspetti strategici.
