Professione e Mercato

Morri Rossetti & Franzosi, nuovo ingresso nell’ambito della tutela IP: arriva Matilde Baratta

Morri Rossetti & Franzosi annuncia l’ingresso, in qualità di Managing Associate, dell’Avv. Matilde Baratta, professionista con una consolidata e riconosciuta esperienza nella tutela penale della proprietà industriale e intellettuale.

Morri Rossetti & Franzosi annuncia l’ingresso, in qualità di Managing Associate, dell’Avv. Matilde Baratta, professionista con una consolidata e riconosciuta esperienza nella tutela penale della proprietà industriale e intellettuale.

La specifica competenza dell’Avv. Baratta nella tutela penale dell’IP rafforza ulteriormente la capacità dello Studio di offrire alle imprese un supporto completo nella protezione degli asset intangibili e nella gestione dei relativi aspetti strategici.

Avvocato Cassazionista...

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato