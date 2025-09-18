Professione e Mercato

L’avvocato può rinunciare alla prescrizione per dimostrare la propria innocenza

Il CNF afferma che l’avvocato incolpato può rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare, richiamando art. 157 c.p. e l’analogia con i magistrati

di Marina Crisafi

Anche in sede disciplinare forense, si può rinunciare alla prescrizione perché l’incolpato ha il diritto a essere giudicato nel merito delle accuse rivoltegli al fine di ottenere il riconoscimento della propria completa innocenza. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 77/2025, pubblicata il 7 settembre sul sito del Codice deontologico, nell’accogliere il ricorso di un avvocato sanzionato dal CDD di Palermo con l’avvertimento.

La vicenda

La vicenda prendeva avvio da un esposto ...

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato