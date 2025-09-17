Gestione Italia e Rocchetta & Uliveto hanno sottoscritto con Statkraft, un contratto trilaterale di corporate power purchase agreement (CPPA) in Italia. Parola Associati e Tradition Italia advisor dell’operazione
Gestione Italia, società attiva nella promozione di soluzioni energetiche sostenibili per grandi clienti industriali, ha sottoscritto, insieme a Rocchetta & Uliveto e Statkraft, leader europeo nella produzione di energia rinnovabile, un corporate power purchase agreement. Si tratta di una innovativa struttura contrattuale trilaterale che costituisce un “market first” in Italia.
Il CPPA – contratto a lungo termine per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili – garantisce un prezzo fisso per tutta la durata contrattuale, proteggendo le imprese dalla volatilità dei mercati energetici e assicurando al contempo la conformità agli standard ESG, grazie all’utilizzo esclusivo di garanzie di origine.
L’accordo prevede la fornitura dell’energia elettrica sottesa a una banda di 7 MW, con benefici concreti in termini di ottimizzazione dei costi e miglioramento della performance ambientale per le aziende coinvolte.
Parola Associati ha agito in qualità di advisor legale di Gestione Italia curando la strutturazione contrattuale e la negoziazione del CPPA con le controparti.
Tradition Italia, filiale della Compagnie Financière Tradition – tra i principali operatori mondiali nell’intermediazione professionale – ha operato come broker dell’accordo, facilitando l’incontro tra domanda e offerta nel mercato dei CPPA.
Il team legale è stato guidato dal Managing Partner Lorenzo Parola, con il supporto dell’Associate Chiara Salvaneschi.
«Il primo CPPA trilaterale in Italia introduce una struttura contrattuale innovativa che apre la strada a nuove configurazioni di acquisto di energia rinnovabile tra più controparti. Si tratta di un’operazione complessa e pionieristica sotto il profilo giuridico, che abbiamo avuto il privilegio di supportare nella sua definizione e negoziazione» – ha dichiarato Lorenzo Parola.
L’accordo rappresenta una soluzione avanzata per l’accesso diretto all’energia rinnovabile, rafforzando la capacità delle imprese di pianificare i costi energetici nel lungo periodo e di integrare gli obiettivi ambientali nella propria strategia industriale.