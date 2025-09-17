Gestione Italia e Rocchetta & Uliveto hanno sottoscritto con Statkraft, un contratto trilaterale di corporate power purchase agreement (CPPA) in Italia. Parola Associati e Tradition Italia advisor dell’operazione Gestione Italia, società attiva nella promozione di soluzioni energetiche sostenibili per grandi clienti industriali, ha sottoscritto, insieme a Rocchetta & Uliveto e Statkraft, leader europeo nella produzione di energia rinnovabile, un corporate power purchase agreement. Si tratta di una innovativa struttura contrattuale trilaterale che costituisce un “market first” in Italia.







