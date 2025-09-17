Gamma Engines acquisisce VM Industrial & Marine da Stellantis Europe. Andersen, Giubbilei Pantaleo Porzio, Pavesio e Associati e Elexi gli studi coinvolti

Bono, Trainotti, Colasanto, Fagnano

Andersen ha assistito Gamma Engines S.r.l. nella sottoscrizione dell’accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda di Stellantis Europe S.p.A., VM Industrial & Marine, storica eccellenza specializzata in progettazione e produzione di motori prevalentemente nel settore industrial & marine, e del relativo stabilimento di Cento (Ferrara).

L’operazione è stata condotta da Gamma Engines, società costituita dagli azionisti di Marval, gruppo industriale piemontese attivo nella meccanica di precisione, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento strategico attraverso l’integrazione della branch VM Industrial & Marine.

Il team di Andersen, guidato dal partner Alberto Trainotti con il supporto di Mario Bono e Saverio Fabbiano, e con il coinvolgimento del partner Marco Giubbilei di Giubbilei Pantaleo Porzio, ha curato la definizione della struttura fiscale dell’operazione e la gestione degli aspetti negoziali con Stellantis Europe dal punto di vista tributario.

“Dopo l’operazione dello scorso anno in cui Andersen ha assistito Azzurra Capital nell’acquisizione di Marval – ha dichiarato Alberto Trainotti –, gli azionisti scelgono nuovamente il nostro supporto per un’altra operazione straordinaria di rilievo. È una scelta che conferma la fiducia riposta nei nostri professionisti e la nostra capacità di affiancare i clienti in operazioni complesse, garantendo solidità ed efficienza sotto il profilo fiscale”.

Per gli aspetti legali e contrattuali Stellantis Europe e VM Motori sono state assistite dal team di Elexi composto dai partner Pietro Colasanto e Cristina Martinetti, dal senior associate Paolo Ossola e dalla junior lawyer Martina Ivy Moretto.

Per Gamma Engines gli aspetti legali e contrattuali relativi all’operazione sono stati curati da Pavesio e Associati with Negri-Clementi, con un team composto dai partner Gabriele Fagnano e Sarah Vercellone.