PedersoliGattai nella costituzione del fondo Albatross Partners
Albatross Partners, veicolo di investimento basato sul modello dei search fund operativo in Italia fondato da Briano Castelli, Juan Pablo Meneses e Peter Kelly, ha completato la sua raccolta fondi dando il via al lancio ufficiale della ricerca per l’acquisizione di un’azienda italiana di eccellenza. La missione del Fondo è acquisire e gestire un’unica azienda italiana operante in un settore B2B in crescita, che abbia un modello collaudato, un forte valore per il cliente, solidi flussi di cassa e un venditore motivato a collaborare per la successione. L’obiettivo è finalizzare una prima transazione con un Enterprise Value superiore a 15 milioni di euro.
PerdersoliGattai ha assistito Albatross Partners nella costituzione del veicolo societario mediante il quale sarà effettuata la fase di ricerca e nella redazione degli accordi regolanti l’investimento nello stesso da parte dei soci, con un team guidato dal partner Damiano Battaglia e composto dal senior counsel Michele Ventura e dagli associate Arrigo Gattai, Matina Schieppati e Alfonso Caterino.