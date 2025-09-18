PedersoliGattai nella costituzione del fondo Albatross Partners

Ventura Michele, Gattai Arrigo

Albatross Partners, veicolo di investimento basato sul modello dei search fund operativo in Italia fondato da Briano Castelli, Juan Pablo Meneses e Peter Kelly, ha completato la sua raccolta fondi dando il via al lancio ufficiale della ricerca per l’acquisizione di un’azienda italiana di eccellenza. La missione del Fondo è acquisire e gestire un’unica azienda italiana operante in un settore B2B in crescita, che abbia un modello collaudato, un forte valore per il cliente, solidi flussi di cassa e un venditore motivato a collaborare per la successione. L’obiettivo è finalizzare una prima transazione con un Enterprise Value superiore a 15 milioni di euro.

PerdersoliGattai ha assistito Albatross Partners nella costituzione del veicolo societario mediante il quale sarà effettuata la fase di ricerca e nella redazione degli accordi regolanti l’investimento nello stesso da parte dei soci, con un team guidato dal partner Damiano Battaglia e composto dal senior counsel Michele Ventura e dagli associate Arrigo Gattai, Matina Schieppati e Alfonso Caterino.