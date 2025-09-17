Luca Maffia entra in White & Case come partner

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha ampliato la practice globale di Debt Finance e il Financial Institutions Industry Group con l’ingresso di Luca Maffia in qualità di partner.

«Molti clienti internazionali scelgono White & Case per le loro operazioni finanziarie più complesse, grazie alla nostra esperienza consolidata nell’assistenza cross-border e alla presenza dei nostri team nei principali mercati finanziari globali, incluso Milano», ha dichiarato Leonardo Graffi, Office Executive Partner di White & Case a Milano. «L’arrivo di Luca rafforza ulteriormente il nostro team di debt finance nel mercato italiano e consolida il nostro posizionamento come studio di riferimento in Italia per i nostri clienti nelle loro operazioni finanziarie più importanti.»

Luca assiste lender e borrower – tra cui società italiane e internazionali, istituzioni finanziarie e fondi di investimento – in un’ampia gamma di operazioni bancarie e di finanziamento, con particolare attenzione al leveraged finance e all’acquisition finance. Luca vanta inoltre una significativa esperienza nel settore real estate, dove assiste sia i lender, in particolare i fondi di credito, sia i borrower.

«Continuiamo a crescere a livello globale per garantire che White & Case possa supportare i suoi clienti nelle loro operazioni più importanti e, in Italia, dove siamo uno studio leader nel banking, l’ingresso di Luca rappresenta un chiaro rafforzamento di questa strategia», ha affermato Oliver Brettle, partner di White & Case e Vice Chair. «Si tratta inoltre della seconda operazione di lateral hiring per il nostro importante e dinamico ufficio di Milano dall’inizio del 2025, dopo l’arrivo a maggio di Giovanni Spedicato, partner nel private equity, da Latham & Watkins.»