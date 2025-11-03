Gli advisor nell’acquisizione del 100% di DWB Proteins da parte di Industria Casearia Silvio Belladelli
Industria Casearia Silvio Belladelli S.p.A., società con sede a Villafranca di Verona specializzata nella produzione di formaggi a pasta dura, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di DWB Proteins S.r.l., realtà attiva nella produzione e trasformazione del siero di latte e dei suoi derivati.
L’operazione è stata realizzata mediante l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta da Denkavit Italiana S.r.l., realtà italiana di riferimento nell’ambito della produzione di mangimi per giovani animali nel settore dell’allevamento del bestiame.
Nell’operazione, Industria Casearia Silvio Belladelli S.p.A. è stata assistita da PwC TLS per gli aspetti legali, con un team composto dal director Giulio Della Casa (in foto), dal manager Andrea Pallone, coordinati dal partner Filippo Zucchinelli.
Scouting Capital & Family Advisors ha, invece, agito in qualità di advisor finanziario, con il managing partner Filippo Bratta.
Denkavit Italiana S.r.l. è stata assistita dall’Avv. Antonio Pallavicini di Brescia (in foto) e, in qualità di advisor finanziario, dalla dott.ssa Barbara Balzanelli dello Studio Scardovelli & Associati di Mantova.