Gli advisor nell’acquisizione del 100% di DWB Proteins da parte di Industria Casearia Silvio Belladelli Industria Casearia Silvio Belladelli S.p.A., società con sede a Villafranca di Verona specializzata nella produzione di formaggi a pasta dura, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di DWB Proteins S.r.l., realtà attiva nella produzione e trasformazione del siero di latte e dei suoi derivati.







