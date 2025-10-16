Gli enti locali possono costituire un consorzio per la gestione associata
Secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114 del Tuel
Gli enti locali per la gestione associata possono costituire un consorzio. Sottolinea il Tribunale di Nola (sezione I, sentenza 29 settembre 2025 n. 2552) come l’articolo 31 del Dlgs n. 267/2000 (Tuel) stabilisca che gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114 del medesimo Testo unico, in quanto compatibili, e che, in caso di rilevante...