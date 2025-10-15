Il MeritoApprofondimento

È valida l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento per superamento del periodo di comporto effettuata dal difensore?

di Avv.  Marco Proietti e Avv. Simone Chiavolini - Studio Legale Proietti

Guida al Diritto

1. La sentenza

Con la recentissima sentenza n. 223 del 29.04.2025 la Corte d'Appello di Bologna, nell'affrontare l'interessante tematica riguardante i termini di proposizione dell'impugnazione in sede giudiziale afferma rilevanti principi di diritto, sia sulla problematica della tardività della proposizione dell'impugnazione in sede giudiziale, sia sull'inammissibilità della domanda relativa all'impugnazione del licenziamento.

In particolare, il Giudice d'appello rileva innanzitutto come "ai sensi dell'art. 6 della...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. 1. La sentenza
  2. 2. Sul termine per impugnare un licenziamento per superamento del periodo di comporto
  3. 3. Sulla validità dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento effettuata dal difensore

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto