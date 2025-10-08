GD N. 39/2025 - Mandati d'arresto europei, gli indirizzi Ue e nazionali

Continua il nostro focus sul Ddl costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che si prepara alla prova referendaria del prossimo anno. In questa ottica, pubblichiamo il testo costituzionale attuale con le modiche e il commento di Giuseppe Finocchiaro sulla rilevanza della riforma e sul suo contenuto. Il numero 39 di «Guida al Diritto» contiene anche l'editoriale del presidente del Cnf Francesco Greco sul prossimo congresso forense, che si terrà a Torino dal 16 al 18 ottobre prossimi...
Congresso forense, un laboratorio per un'avvocatura più moderna
di Francesco Greco - Presidente del Consiglio nazionale forense