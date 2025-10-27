Gli studi nel finanziamento in club deal in favore di Tenute Piccini

Leonardo Amadori, Angelo Alfonso Speranza, Mario Emanuele Panu

Tenute Piccini 1882, storica azienda vinicola senese, con tenute in molte regioni italiane, con una rete di distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, ed esportatrice in oltre 90 paesi, ha concluso un’articolata operazione di finanziamento, su base club deal, con Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti.

Nello specifico, Intesa Sanpaolo e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno concesso due distinti finanziamenti a medio lungo-termine e due distinte linee di credito su base revolving in favore di Tenute Piccini.

Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta, ha concesso un finanziamento a medio lungo-termine, suddiviso in due linee di credito in favore di Tenute Piccini finalizzate a supportare nuove iniziative per la crescita.

Tenute Piccini sono state assistite dallo studio legale e tributario Laroma, Jezzi and Partners di Firenze, nelle persone dei soci prof. avv. Philip Laroma Jezzi, dott. Paolo Garofalo e avv. Leonardo Amadori (in foto) e dalla Global Consulting STP nella persona del dott. Marco Camerini, socio fondatore.

GA-Alliance, ha assistito le Finanziatrici in tutti gli aspetti relativi all’operazione di finanziamento con un team composto dal partner Angelo Alfonso Speranza (in foto), dalla counsel Paola Sepe, dall’associate Mario Emanuele Panu (in foto) e dalla trainee Francesca Cattaneo, unitamente al partner Carlo Cugnasca per i profili fiscali.