Legance e Gop nel collocamento di titoli Asset-Backed per oltre mezzo miliardo di euro di IBL Banca

Antonio Martino, Paolo Bossini

Il gruppo IBL Banca ha portato a termine un nuovo collocamento di titoli asset-backed per un valore complessivo di circa 507 milioni di euro. L’operazione, realizzata attraverso la società veicolo Savoia SPV, è una cartolarizzazione privata stand-alone che ha riguardato crediti per circa 616 milioni di euro.

Il portafoglio oggetto della cartolarizzazione è formato da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, originariamente erogati da Banca di Sconto (controllata al 100%) e da questa ceduti alla capogruppo IBL Banca.

I titoli asset-backed sono stati emessi dalla società veicolo Savoia SPV in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati sottoscritti da UniCredit Bank e da Intesa Sanpaolo (mediante il veicolo Duomo Funding PLC) per 507 milioni di euro. I titoli di classe junior, pari a 109 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla stessa IBL Banca.

L’operazione testimonia l’elevata qualità creditizia degli attivi originati dal Gruppo IBL Banca e il costante interesse del mercato finanziario.

Le stesse IBL Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank hanno agito come co-arrangers.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha prestato assistenza a Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GMBH, con un team guidato dal partner Antonio Matino, coadiuvato dal senior associate Paolo Bossini e dall’associate Michele Vinci, nonché, per i profili fiscali, dal counsel Luigi Quaratino.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito IBL Banca con un team coordinato dal partner Alessandro Giuliani e dal senior counsel Alessio Palumbo, coadiuvati dal senior associate Leandro Leone e dall’associate Francesco Totaro.