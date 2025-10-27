H.I.G. Capital nel take-private di ALA: tutti gli studi coinvolti
È stata completata l’operazione straordinaria finalizzata al delisting di ALA, azienda globale attiva nella logistica integrata per i settori aeronautico e aerospaziale, civile e difesa (Aerospace & Defence). L’operazione ha visto l’acquisizione da parte di una affiliata di H.I.G. Capital, primario fondo globale di private equity con oltre 70 miliardi di dollari di capitale in gestione, della partecipazione di controllo detenuta da AIP Italia, che ha reinvestito parte dei proventi derivanti dalla...