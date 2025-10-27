Professione e Mercato

Uniting Group entra in Next Different (QuattroR). Gli advisor

Uniting Group annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale di Next Different, società controllata da Gruppo SAE e partecipata dal fondo QuattroR.

Corradi-Sismondi-Racano-Grillo

Uniting Group annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale di Next Different, società controllata da Gruppo SAE e partecipata dal fondo QuattroR. Contestualmente, gli attuali soci di Uniting reinvestiranno nella nuova combined company. Attiva sul mercato attraverso le sue società verticali – All (live experience), Kiwi (new media communication) e Flu (influencer marketing) – Uniting Group ha chiuso il 2024 con un fatturato consolidato di circa 47 milioni di euro e un EBITDA di circa 5 milioni. L’integrazione con Next Different darà vita a un gruppo che, nel 2024, ha espresso a livello consolidato oltre 120 milioni di euro di fatturato e circa 12,5 milioni di EBITDA, accompagnati da una robusta generazione di cassa.

 

Next Different è stata assistita, per gli aspetti legali, da LCA Studio Legale con un team guidato dall’equity partner Riccardo Sismondi e dal mid associate Gianmarco Corradi, coadiuvati dal trainee Fabrizio Miceli, nonché dall’Avv. Marco Racano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Studio Mordenti e Massimo Briolini, mentre i temi di data protection sono stati gestiti da Giulia Sala, partner di DGRS.

 

Uniting Group Holding è stata supportata da Clearwater come advisor finanziario, con un team guidato da Andrea Pagliara, Stefano Goldberg e Chiara Rasenti; da SEMPER JUS, con un team legale guidato dal founding partner Giuseppe Grillo, con il supporto di Alida Galuppo ed Emilio Cosentino; e da BDO, con un team guidato da Chiara Bascialla e Niccolò Nespoli in qualità di advisor finanziario.

 

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di novembre. Al termine, i soci di Uniting – Alessandro Talenti, Luca Colombi, Giancarlo Sampietro, Alessandro Martinelli e Dario De Lisi – deterranno circa il 15% della nuova entità, affiancando i soci storici Gruppo SAE, Next 24 (Marco Ferrari e soci), Davide Arduini, Andrea Cimenti e il fondo QuattroR, che lo scorso luglio si era impegnato ad un aumento di capitale da 20 milioni di euro a sostegno della crescita esterna del gruppo.

