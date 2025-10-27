Uniting Group entra in Next Different (QuattroR). Gli advisor

Corradi-Sismondi-Racano-Grillo

Uniting Group annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale di Next Different, società controllata da Gruppo SAE e partecipata dal fondo QuattroR. Contestualmente, gli attuali soci di Uniting reinvestiranno nella nuova combined company. Attiva sul mercato attraverso le sue società verticali – All (live experience), Kiwi (new media communication) e Flu (influencer marketing) – Uniting Group ha chiuso il 2024 con un fatturato consolidato di circa 47 milioni di euro e un EBITDA di circa 5 milioni. L’integrazione con Next Different darà vita a un gruppo che, nel 2024, ha espresso a livello consolidato oltre 120 milioni di euro di fatturato e circa 12,5 milioni di EBITDA, accompagnati da una robusta generazione di cassa.

Next Different è stata assistita, per gli aspetti legali, da LCA Studio Legale con un team guidato dall’equity partner Riccardo Sismondi e dal mid associate Gianmarco Corradi, coadiuvati dal trainee Fabrizio Miceli, nonché dall’Avv. Marco Racano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Studio Mordenti e Massimo Briolini, mentre i temi di data protection sono stati gestiti da Giulia Sala, partner di DGRS.

Uniting Group Holding è stata supportata da Clearwater come advisor finanziario, con un team guidato da Andrea Pagliara, Stefano Goldberg e Chiara Rasenti; da SEMPER JUS, con un team legale guidato dal founding partner Giuseppe Grillo, con il supporto di Alida Galuppo ed Emilio Cosentino; e da BDO, con un team guidato da Chiara Bascialla e Niccolò Nespoli in qualità di advisor finanziario.

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di novembre. Al termine, i soci di Uniting – Alessandro Talenti, Luca Colombi, Giancarlo Sampietro, Alessandro Martinelli e Dario De Lisi – deterranno circa il 15% della nuova entità, affiancando i soci storici Gruppo SAE, Next 24 (Marco Ferrari e soci), Davide Arduini, Andrea Cimenti e il fondo QuattroR, che lo scorso luglio si era impegnato ad un aumento di capitale da 20 milioni di euro a sostegno della crescita esterna del gruppo.