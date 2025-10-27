PedersoliGattai e Linklaters per l’emissione di un prestito obbligazionario da Euro 215 milioni di WIIT

Riccardo Monge, Linda Taylor

WIIT S.p.A., uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, quotato sull’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., ha emesso, in data 16 ottobre 2025, un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito di valore nominale complessivo pari a Euro 215.000.000 e durata pari a 5 anni.

A far data dal 16 ottobre 2025, le obbligazioni sono negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A.

PedersoliGattai ha assistito WIIT con un team guidato dal partner Marcello Magro con il counsel Federico Tallia e gli associate Riccardo Monge (nella foto) e Lorenzo Bologna, nonché la partner Daniela Caporicci per i profili fiscali.

Linklaters ha assistito Equita SIM S.p.A., in qualità di placement agent, e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint, in qualità di co-lead manager, con un team coordinato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor (nella foto), coadiuvati dalle managing associate Laura Le Masurier e Marta Fusco e dalla trainee Camilla Cerciello.

ZNR Notai, con il notaio Filippo Zabban e Marinella Scesa, ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.